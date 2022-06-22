Помер виконавець хіта "Шоколадный заяц" П'єр Нарцис

Помер відомий російський співак камерунського походження П'єр Нарцис.

Виконавця, який прославився завдяки хіту "Шоколадный заяц", не стало на 46-му році життя.

Про смерть П'єра повідомили його донька Кароліна та колишня дружина Валерія.

"Дуже складно це зрозуміти та прийняти. Дякую за проведений час разом на цій землі. Ти назавжди будеш у наших серцях та молитвах. Дякую тобі за прекрасну доньку. Передаю тебе в руки твого батька Всевишнього з добром, миром та любов'ю. Твій внесок у мільйони людських усмішок - величезний. Нескінченні оплески тобі", - написала у своєму Instagram Валерія.

Фото: pierrenarciss/Instagram

Причину смерті П'єра рідні виконавці не назвали. Тим часом російські пропагандистські видання пишуть, що співак від дитинства лікувався від бронхіальної астми, а внаслідок останнього загострення він потрапив до лікарні. П'єра намагалися реанімувати. Та його життя обірвалося.

Зазначимо, П'єр Нарцис – відомий російський виконавець камерунського походження. Виконавець був учасником "Фабрики зірок – 2", де його коронною піснею стала – "Шоколадный заяц". Згодом, саме ця композиція принесла артисту популярність.

Зазначимо, П'єр Нарцис є фігурантом бази "Миротворець". Співак неодноразово давав концерти в окупованому Криму.

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