Руслана в Амстердамі закликала провести "Євробачення-2023" в Україні

Європейська мовна спілка вирішила скасувати "Євробачення-2023" в Україні оскільки "не всі умови можуть бути виконані".

Натомість організатори планують почати переговори з ВВС про потенційне проведення конкурсу 2023 року у Великій Британії.

Утім, українським та світовим лідерам не сподобалося рішення Європейської мовної спілки. Вони закликають EBU провести пісенний конкурс саме в Україні, адже країна в змозі виконати всі умови.

Зокрема, співачка Руслана попросив організаторів "Євробачення" змінити свою думку. Виконавиця в Амстердамі під час благодійного телемарафону на підтримку України Embrace Ukraine - #StrivingTogether зазначила, що українці демонструють свою мужність. Якщо ж "Євробачення-2023" дозволять провести саме в Україні – це означатиме, що світ вірить в перемогу країни над російськими окупантами.

"Україна вперше виграла "Євробачення" 2004 року завдяки "Диким танцям". Ми з України. Ми боремося і будемо боротися. Маріуполь, "Азовсталь" продемонстрували справжній героїзм українців. Саме тому "Євробачення" має відбутися в Україні наступного року. Так має бути, так правильно! Це означатиме, що ви вірите в Україну, вірите, що ми зможемо. І ми переможемо разом. Тож дайте нам шанс!" – сказала Руслана.

Дайте нам шанс на "Євробачення-2023": Руслана запалила із "Дикими танцями"

До речі, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підготував звернення до ЄМС, аби "Євробачення-2023" провели в Україні.

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