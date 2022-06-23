Руслана зламала ногу

Відома українська співачка Руслана серйозно травмувалася.

Артистка зламала ногу. Через травму знаменитість не змогла поїхати до Нідерландів на третій міжнародний благодійний телемарафон Embrace Ukraine. Цей захід мав на меті консолідувати європейську аудиторію навколо теми готовності України стати членом ЄС та зібрати кошти для важливих потреб.

Втім, зірка записала відеозвернення.

"На жаль, я зламала ногу і не змогла бути присутньою на акції в Амстердамі, але зробила спеціальне звернення і закликала всіх, від кого це залежить, зробити все можливе, щоби "Євробачення-2023" таки відбулося в Україні", – написала виконавиця у своєму Facebook.

Зірка також поділилася, що отримала перелом через "перевтому у своїх активностях і волонтерстві".

Нагадаємо, під час телемарафону Руслана попросила організаторів "Євробачення" змінити свою думку щодо країни проведення наступного конкурсу. Виконавиця зазначила, що якщо його дозволять провести саме в Україні – це означатиме, що світ вірить в перемогу країни над російськими окупантами.

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