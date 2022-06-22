Максима Галкіна виключили із "чорного списку" Мінкульту

Російського гумориста Максима Галкіна торік визнали таким, що створює загрозу нацбезпеці.

За це його внесли до "чорного списку" Мінкульту. Утім, імені та прізвища шоумена більше немає у списку осіб, які загрожують безпеці України.

Відповідні зміни помітно на сайті Мінкульту, де Максима Галкіна більше немає у "чорному списку".

Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Загалом, наразі у "чорному списку" Мінкульту 209 осіб, які загрожують національній безпеці. Останні зміни до переліку внесли вчора, 21 червня. А від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до "чорного списку" потрапив лише російський пропагандист Соловйов.

Нагадаємо, Максима Галкіна внесли до "чорного списку" Мінкульту 3 листопада минулого року. У СБУ пояснили, що таке рішення спричинене тим, що гуморист "провокує сепаратистські настрої та підтримує окупацію".

Тим часом, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну шоумен засудив дії російського уряду. Окрім того, артист дає благодійні концерти в Ізраїлі та частину виручених коштів надсилає благодійним фондам, які допомагають біженцям з України.

Читайте також: