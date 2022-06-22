Бена Стіллера шокувало те, що відбувається в Україні: "Це дуже засмучує"

Бена Стіллера шокувало те, що відбувається в Україні: "Це дуже засмучує"

Відомий американський актор Бен Стіллер зізнався, що події, які відбуваються в Україні шокують.

Знаменитість нещодавно приїхав до України, актор встиг відвідати звільнені від російських окупантів Ірпінь та Макарів, що на Київщині.

В інтерв'ю BBC Бен зазначив, що коли він приїхав до Львова, то помітив, що люди намагаються повернутися до нормального життя, хіба що комендантська година нагадувала йому те, що в Україні війна.

Утім, коли Стіллер їхав до Києва, то бачив безліч блокспостів. А коли актор відвідав Ірпінь та Макарів, то його шокувало те, що російські окупанти зробили з населеними пунктами Київщини.

Бен Стіллер / Фото: Associated Press

"На заході країни ви не відчуваєте війни, за винятком комендантської години вночі, коли стає дуже тихо і трішки моторошно. У Львові люди ніби повертаються до нормального життя, намагаються , наскільки це можливо. Коли ви все ближче й ближче наближаєтеся до Києва, на схід країни, ви починаєте бачити блокпости і бачити руйнування, що дійсно шокує, коли ви не бачили нічого подібного зблизька", - розповів актор.

Знаменитість зазначив, що події, які відбуваються в Україні, мають вигляд ніби якогось фільму. Утім, це все реальність. Бена це дуже засмучує.

"Я актор, тому перше, що я думаю, це: "О, це має вигляд фільму". Але масштаб цього набагато більший, і це - реальність, тож це дуже засмучує", - додав актор.

Володимир Зеленський та Бен Стіллер / Фото: president.gov.ua

Зазначимо, нещодавно голлівудський актор Бен Стіллер приїхав до України. Знаменитість вже встиг зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

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