Тернополянина на 3 роки відправили за ґрати за підтримку вторгнення РФ до України

Жителя Тернополя засудили до 3 років позбавлення волі за поширення пропаганди війни у соцмережах.
Чоловік активно підтримував вторгнення Росії до України і заперечував звірства росіян.
Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.
"Прокурор довів у суді, що обвинувачений упродовж лютого 2022 року в публічних дописах у соцмережі відкрито підтримував збройну агресію РФ проти України та активно поширював матеріали із виправданням так званої "спецоперації" та запереченням злочинних дій російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
В результаті Тернопільський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у пропаганді війни та призначив покарання - 3 роки позбавлення волі (ст. 436 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, 62-річний мешканець Тернополя, керуючись особистими ідеологічними та політичними мотивами, підтримував агресію Росії, також у соцмережах він публікував дописи, в яких, зокрема, закликав Рамзана Кадирова "навести лад".
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