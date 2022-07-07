Європарламент підтримав надання Україні 1 млрд євро: куди спрямують кошти

Європейський парламент 7 липня проголосував за підтримку пропозиції Європейської комісії про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС для забезпечення невідкладних бюджетних потреб у розмірі 1 млрд євро.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"Таке рішення одного з ключових органів ЄС було ухвалено у безпрецедентно короткі строки. Відповідно до інституційних процедур в ЄС, згадана пропозиція Європейської комісії має бути також підтримана Радою Європейського Союзу, після чого відповідне рішення набуде чинності", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кошти макрофінансової допомоги ЄС будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних потреб та загалом на забезпечення фінансової стабільності в Україні.
Нагадаємо, 1 липня Єврокомісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на суму 1 млрд євро. Це буде перша частина виняткового пакету макрофінансової допомоги обсягом до 9 млрд євро, схваленого Єврорадою 23-24 червня 2022 року.
Раніше Україна отримала від Світового банку кредит на суму 446,8 млн євро.
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