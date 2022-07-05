Борис Джонсон повідомив про чергову військову допомогу Україні на 100 млн фунтів

Борис Джонсон повідомив про чергову військову допомогу Україні на 100 млн фунтів

Шотландія та Уельс виділять гроші на військову допомогу Україні.

Шотландія та Уельс, які входять до Сполученого королівства Великої Британії, виділять 100 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні.

Про це повідомив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у Twitter.

Так, уряд Уельсу виділив 35 мільйонів, а валлійські сім'ї прийняли 3000 вимушених переселенців з України. Ще 65 мільйонів фунтів виділила Шотландія, так само оголосивши про готовність прийняти біженців з України.

"Я дякую уряду Шотландії за внесок у розмірі 65 мільйонів фунтів у збільшення військової допомоги Великої Британії Україні до 2,3 мільярда фунтів та зусилля з надання житла 6000 українських біженців", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Зеленський у Швейцарії презентував план відбудови України.

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