"Аляска наша": у Росії встановили провокативні банери

У російському місті Красноярську місцевий завод причепів “Аляска” розмістив рекламу з натяком на територіальні претензії до США.

Після скандальної заяви спікера Держдуми РФ В'ячеслава Володіна, в якій він він погрожував відібрати у Сполучених Штатів “російську” Аляску, в місті Красноярську з’явилися рекламні банери із провокативними написами.

Про це повідомляє російське видання “Подъем”.

На рекламних плакатах, які з’явилися в різних частинах столиці Красноярського краю РФ, зображено карту Росії, яка сусідить із США, та напис: “Аляска наша!”.

У міській адміністрації повідомили, що ця реклама є приватною ініціативою і не має стосунку до державної політики.

Згодом з’ясувалося, що провокативні банери розмістив місцевий завод причепів “Аляска”. На підприємстві стверджують, що ця реклама - “тонкий патріотичний хід, якраз про те, що в нас імпортозаміщення”.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що вступ скандинавських країн до НАТО його не надто хвилює через відсутність суперечок щодо їхніх територій.

Читайте також: