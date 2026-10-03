Трамп захотів рекламу про себе на телебаченні: NYT дізналася, звідки взяли $20 млн

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп особисто наполягав на запуску телевізійних роликів про свою адміністрацію та доручив знайти на них гроші у федеральному бюджеті.

Про це повідомила The New York Times із посиланням на 12 обізнаних із ситуацією джерел.

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За даними видання, Трамп звернувся до директора Адміністративно-бюджетного управління Рассела Воута з дорученням знайти кошти на рекламну кампанію.

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19 вересня 20 млн доларів перевели з фондів Митно-прикордонної служби США до бюджетної категорії, пов'язаної з "пам'ятними заходами". Уже наступного дня було укладено контракт на національну рекламну кампанію.

В ефірі вже з'явилися щонайменше чотири ролики. Один із них використовує матеріали передвиборчої кампанії Трампа 2024 року, інші побудовані навколо його виступів та рішень на посаді президента. Реклама виходила, зокрема, на Fox News, CNN, CBS, ABC та NBC.

Критики кампанії порушили питання, чи не суперечить таке використання бюджетних коштів федеральним обмеженням щодо фінансування пропаганди або політичного просування. Деякі законодавці закликали перевірити ці витрати.

У Білому домі натомість заявляють, що йдеться не про політичну рекламу, а про соціальні ролики, покликані говорити про патріотизм і захист країни.

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