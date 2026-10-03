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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 3–4 жовтня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: 23-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — час, коли можна — і потрібно — руйнувати старе заради нового: у вихідні це, найімовірніше, торкнеться особистих стосунків та побутових справ.
Символ дня: Химера.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: коричневий, каштановий, шоколадний.
Щасливі камені дня: чорний нефрит, крокодиліт.
За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.
Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей час, пов’язані зі зниженням імунітету, тому вони можуть затягнутися надовго.
Харчування протягом дня: заборонено вживати жирну та смажену їжу, а також алкоголь.
Стрижка дня: ці дні не підходять для стрижки — вона може спричинити погіршення самопочуття.
Дачні роботи дня: можна — і потрібно — збирати лікарські трави, адже саме в цей час у них накопичується найбільше цілющих речовин.
Магія та містика дня: можна переписати гороскоп, спрямовуючи лінію долі в потрібне людині русло.
Сни дня: сни цього дня не мають смислового навантаження.
Табу дня: зірки не радять спілкуватися з незнайомими людьми.
Цитата дня: «Майбутнє залежить від того, що ти робиш сьогодні» (Махатма Ганді).
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