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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна сидіти склавши руки
23-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — час потужної енергетики, що супроводжується сильною агресивністю; насамперед вона може виявлятися стосовно людей із оточення.
Позбутися негативу можна буде лише за допомогою активних дій — лінощі і пасивність у цей час суворо заборонені.
Цими днями, 3 та 4 жовтня, представники всіх знаків зодіаку можуть позбутися негативу за допомогою активних дій, але трьом із них категорично не можна залишатися бездіяльними.
Овен
Овнам важко нічого не робити — внутрішня енергія буквально розриває їх на частини, а нинішні дні зроблять бездіяльність удвічі неможливішою. Тому їм рекомендується братися за будь-яку роботу — так вони отримають можливість виплеснути негатив, небезпечний як для них самих, так і для оточення.
Діва
Діви, які мають потужну енергію, залишившись без роботи, стають справді небезпечними. Уникнути такого розвитку подій можна, знайшовши серйозне й цікаве для них самих заняття, а найкраще — якщо вони зможуть десь навести ідеальний лад.
Скорпіон
Скорпіони завжди готові ризикнути пожартувати, що може образити когось із оточення, але цими днями бажання зачепити тих, хто їм не до вподоби, перейде всі можливі межі. Можливо, варто спрямувати енергію в більш мирне русло й зайнятися чимось корисним як для суспільства, так і для себе особисто.
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