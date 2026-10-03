Чотири знаки китайського зодіаку отримають щасливий квиток у нове життя вже 3 жовтня

Китайський гороскоп / © Unsplash

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Для чотирьох знаків китайського зодіаку 3 жовтня може стати днем важливих змін. За астрологічним прогнозом, період труднощів поступово залишатиметься позаду, а на зміну йому прийдуть нові можливості.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Субота, 3 жовтня 2026 року, за китайським календарем є Днем Металевого Собаки. Його енергетику пов’язують зі звільненням від того, що вже втратило сенс, готовністю залишити минуле позаду та рухатися далі.

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Собака

Представники цього знака часто залишаються відданими людям і своїм рішенням навіть тоді, коли зміни вже необхідні. Особливо складно їм зробити крок, який може засмутити близьких або викликати їхнє невдоволення.

3 жовтня ситуація може змінитися. Собакам стане легше зважати насамперед на власні потреби, а не на думку оточення. Саме готовність прийняти зміни може відкрити перед ними нові можливості та завершити непростий період.

Тигр

Тигри останнім часом могли почуватися так, ніби опинилися в глухому куті. Спроби змінити ситуацію не давали бажаного результату, а рух уперед здавався майже неможливим.

У суботу може з’явитися можливість, яка допоможе нарешті зрушити з місця. Наявні навички здатні стати своєрідним мостом до нового етапу — з перспективами кращої роботи, більшого заробітку та нових знайомств. Головним завданням буде не дозволити минулим страхам зупинити цей рух.

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Кінь

Для Коней зміни можуть стосуватися особистих стосунків. Вони довго намагалися пробачити людину, яка неодноразово підривала їхню довіру, однак тепер можуть зрозуміти, що настав час дистанціюватися.

Йдеться не про пошук винного, а про усвідомлення того, що життєві цінності та цілі двох людей більше не збігаються. Замість почуття провини може прийти спокій і розуміння, що іноді розставання необхідне, аби кожен міг рухатися власним шляхом.

Кролик

Кролики можуть нарешті послабити страх перед новими стосунками та повторенням минулих помилок. Попередній невдалий досвід залишив свій слід, однак тепер з’являється готовність знову ризикнути.

Відверта розмова з іншою людиною може допомогти подивитися на ситуацію інакше. Щойно Кроликам вдасться перестати постійно чекати невдачі, складний етап почне відходити в минуле, звільняючи місце для нового.

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Нагадаємо, астрологи попередили, вихідні 3 та 4 жовтня, які припадають на один місячний день, — не найпростіший час у місячному календарі, але це не означає, що їх не можна прожити не тільки повноцінно, а й з користю та навіть задоволенням.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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