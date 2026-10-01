Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто заводити котів

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Найчастіше це пояснюється симпатією, яку вони у нас викликають, але не варто скидати з рахунків і міркування щодо зручності: ці тварини легко — принаймні, нам так здається — переносять самотність і не потребують щоденних прогулянок, проте серед нас є й ті, кому їхня компанія не підходить.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто заводити котів.

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Скорпіон

Скорпіони за потужністю та містичністю своєї енергетики схожі на котів, і саме тому їм важко ужитися разом. Вони постійно змагаються між собою за силу свого впливу на навколишній світ і людей, що в ньому живуть, що заважає мирному співіснуванню. До того ж представники цього знака можуть не розуміти, що саме їх не влаштовує в такому сусідстві, але дискомфорт відчувають постійно.

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Діва

Діви — найбільші педанти та охоронці чистоти у зодіакальному колі; їх дратує все, що може порушити ідеальний лад у домі. І кішки, незважаючи на те, що є найохайнішими тваринами, для них у цьому сенсі не є винятком. Представникам цього знака здається, що вони постійно бачать на меблях волоски, що рішуче виводить їх із себе — навряд чи їм варто перевантажувати нервову систему таким чином.

Риби

Риб дратує здатність котів підлещуватися до членів сім’ї — особливо це стосується чоловіків — та їхнє прагнення влаштуватися поруч із ними на дивані чи на колінах. Така поведінка тварин викликає у представниць цього знака ревнощі, які вони не в змозі приховати, тому астрологи радять їм обирати за домашніх улюбленців когось більш спокійного й байдужого — наприклад, акваріумних рибок.

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