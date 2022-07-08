Окупанти обстріляли Сумщину з кулеметів та гранатомета

За день війська РФ лише раз відкривали вогонь по Сумщині, хоча траплялися дні, коли кількість обстрілів сягала двох сотень.
Російські окупанти 7 липня з кулеметів та гранатомета обстріляли територію Сумської області.
Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"За день росіяни відкривали вогонь один раз, близько 15:00", — зазначив він.
Окупанти гатили з кулеметів та автоматичного гранатомету по околицям одного з сіл Шалигінської громади. Постраждалих та руйнувань внаслідок обстрілу на щастя немає.
Нагадаємо, що 1 липня росіяни випустили по Сумщині понад 270 мін, ракет та снарядів: постраждала 64-річна жінка (фото, відео).
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- 29 червня у Сумській області на кордоні з РФ сталася перестрілка. Крім того окупанти вкотре обстріляли територію Сумщини з мінометів, реактивної артилерії та безпілотника. Загалом внаслідок ворожих ударів дві людини загинули, ще 8 – поранені.