Європарламент визнав українські водійські посвідчення: що це означає для біженців

Українцям, які втекли від війни до Євросоюзу, дозволять користуватися водійськими правами, виданими на батьківщині, а також працювати водіями вантажівок та автобусів.

У четвер, 7 липня, депутати Європарламенту 561 голосом проти шести та п'ятьох тих, хто утримався, підтримали спрощення процедури збереження українцями своїх прав водія в ЄС.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту.

Українці, які втекли до ЄС через розв’язану Росією війну та отримали статус тимчасового захисту, що гарантує їм право на притулок і перебування, зможуть і надалі користуватися своїми українськими водійськими правами. На ввесь час дії дозволу на перебування не потрібно обмінювати отриманні в Україні водійські права на права відповідних країн-членів ЄС або складати новий іспит з водіння.

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Якщо посвідчення буде втрачене, у ЄС зможуть видавати нове. Для цього людина повинна підтвердити, що мала дійсне водійське посвідчення в Україні.

Біженці, які працювали водіями вантажівок і автобусів, зможуть підтвердити свої українські сертифікати професійної придатності на коротких курсах. Це дозволить їм працювати в ЄС протягом дії дозволу на перебування.

Тепер рішення Європарламенту має офіційно затвердити Рада ЄС.

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Нагадаємо, за добу 6 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 77 тисяч осіб та понад 17 тисяч транспортних засобів.

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