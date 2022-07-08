Протести фермерів у Нідерландах: поліція стріляла по трактору (відео)

Десятки тисяч нідерландських фермерів протестують проти планів уряду обмежити використання добрив та зменшити поголів’я худоби, доходить до сутичок з поліцейськими.

У Нідерландах під час протестів фермерів проти екологічної політики уряду поліцейські застосували зброю, стріляючи по трактору, за кермом якого був 16-річний парубок.

Про це повідомляє видання iDnes.

У поліції повідомили, що таким чином відреагували на загрозливу ситуацію, коли водій намагався протаранити блокпост на шосе та здійснити наїзд на правоохоронців.

Правоохоронці стверджують, що постріли були попереджувальними. Під час цього інциденту було затримано трьох протестувальників.

نیروهای امنیتی هلند به سمت کشاورزان معترض به اصلاحات جدید زیست‌ محیطی تیراندازی و با استقرار خودروهای نظامی، تلاش کردند تراکتورهای آن‌ها را از خیابان‌ها خارج کنند. pic.twitter.com/zzdApqhNuX — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 6, 2022

Місцеві ЗМІ повідомляють, що за кермом трактора перебував 16-річний парубок, але поліція його особу наразі не підтвердила.

Мати юнака заперечує факт наїзду її сина на поліцейських і стверджує, що поліцейські стріляли не по колесах, а по кабіні і могли вбити водія.

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Протести фермерів у Нідерландах тривають від початку тижня. Вони блокують дороги, торгові центри, супермаркети, спалюють солому на полях.

Фермерам не подобаються плани уряду щодо скорочення викидів азоту, які уряд оприлюднив минулого місяця. Уряд вимагає від фермерів використовувати менше добрив і зменшити поголів'я худоби, що може змусити деякі ферми закритися.

Нагадаємо, українські фермери від найдрібнішого до величезних агрохолдингів не знають як вивезти своє зерно через блокаду чорноморських портів Росією.

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