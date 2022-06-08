В ООН попередили про загрозу глобальної катастрофи 2023 року через війну в Україні

В ООН попередили про загрозу глобальної катастрофи 2023 року через війну в Україні

Представниця ООН закликала повернути на світові ринки продовольство з України та Росії.

Через війну Росії проти Україні світові загрожує катастрофа глобального масштабу. Вона може статися через продовольчу кризу, викликану відсутністю на світових ринках продовольства та добрив з Росії та України.

Про це заявила голова Конференції ООН з торгівлі та розвитку експорту Ребекка Грінспен.

"Нинішня продовольча криза може швидко перетворитися на продовольчу катастрофу глобальних масштабів у 2023 році", – сказала пані Грінспен.

За її словами, високі ціни на енергію та торговельні обмеження на поставку добрив з Чорноморського регіону спричинили зростання цін на добрива навіть швидше, ніж ціни на продукти харчування.

Грінспен вважає, якщо війна триватиме, а високі ціни на зерно та добрива збережуться до наступного посівного сезону, виникне дефіцит інших основних продуктів харчування, таких як рис, що вплине на мільярди людей у ​​всьому світі.

Для запобігання такому розвитку подій представниця ООН закликала повернути на світові ринки продовольство з України, а також продовольство та добрива з Росії. Вона попередила, що в іншому разі може виникнути "цикл соціальних заворушень, що призведе до політичної нестабільності".

"Відновлення постачання добрив, забезпечення доступу до них малих фермерських господарств, підтримка повсюдної пропозиції будуть критично важливими протягом наступних 18 місяців", – підсумувала Грінспен.

Раніше повідомлялося, що через голод, викликаний війною в Україні, Європа чекає на багатотисячну хвилю біженців з Африки.

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