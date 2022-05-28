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"Вимагайте від РФ припинити блокаду українських портів" - Кулеба про загрозу голоду

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"Вимагайте від РФ припинити блокаду українських портів" - Кулеба про загрозу голоду

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Очільник МЗС України закликав вимагати від Москви припинити військову блокаду українського продовольчого експорту.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що світ повинен тиснути на Кремль для припинення блокади українських портів.

Про це очільник МЗС України написав у Twitter. 

"Санкції проти Росії не мають відношення до глобальної продовольчої кризи, що розгортається. Єдина причина дефіциту, зростання цін та загрози голоду – російська військова фізична блокада 22 мільйонів тонн українського продовольчого експорту в наших морських портах. Вимагайте від Москви припинити блокаду", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії щодо розблокування українських портів.

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