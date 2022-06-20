Масові протести в Брюсселі: понад 70 тисяч людей вимагають підвищити зарплати

На вулиці в Брюсселі вийшли понад 70 тисяч людей, які вимагають підняття зарплатні.

Страйки зорганізували одразу кілька найбільших профспілок країни.

Про це йдеться в сюжеті ТСН 19:30 за 20 червня.

Мітингарі кажуть, що через інфляцію в майже дев’ять відсотків тепер для прожиття не вистачає навіть заробітку з двох робіт. Уряд обіцяє зарплати індексувати й знизити податок із продажу газу, електроенергії та палива до кінця року.

У Бельгії сьогодні курсують майже безперебійно хіба що потяги, щоби страйкарі могли дістатися до столиці. А от летовище в Брюсселі напівпаралізоване – там лише приймають літаки, усі авіарейси на виліт скасували. У столиці також не працює кілька ліній метро, трамваїв та автобусів.

Нагадаємо, що в МВС показали наслідки ракетного удару по Харківщині.

Читайте також: