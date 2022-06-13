Помер зірка серіалу "Роксолана" Рафаель Котанджян

Відомий вірменський актор, зірка українського серіалу "Роксолана" Рафаель Котанджян пішов з життя.

Артиста, який свого часу став улюбленцем публіки, не стало на 81-му році життя.

Сумну новину повідомило видання Panorama, з посиланням Міністерство освіти, науки, культури та спорту Вірменії.

Що саме стало причиною смерті актора, наразі невідомо. Сам же Рафаель Котанджян в останні роки свого життя жив у Вірменії та США.

Рафаель Котанджян / Фото: kino-teatr.ru

Зазначимо, Рафаель Котанджян – відомий вірменський актор, який 2003 року став Народним артистом Вірменії. За час своєї акторської діяльності він знявся у багатьох відомих стрічках. А популярність Котанджяну принесли ролі у таких картинах, як "Роксолана", "Серця трьох", "Графіня де Монсоро" "Повітряний експрес", "Імперія піратів", "Веселенька поїздка", "Сьоме кільце чаклунки".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер американський музикант, бас-гітарист та один із засновників гурту Bon Jovi – Алек Джон Сач. Артист пішов із життя 5 червня у віці 70 років.

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