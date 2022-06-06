Помер басист та співзасновник легендарного гурту Bon Jovi

Помер американський музикант, бас-гітарист та один із засновників гурту Bon Jovi – Алек Джон Сач.

Артист пішов із життя 5 червня у віці 70 років.

Про це повідомили учасники колективу на офіційній сторінці в Instagram. Причину смерті колеги не назвали.

"Наші серця розбиті звісткою про смерть нашого дорогого друга Алека Джона Сача. Як один із засновників Bon Jovi, Алек був невід'ємною частиною створення гурту. Він завжди був бунтарем та повним життя. Сьогодні ці особливі спогади викликають усмішку та сльози. Нам його дуже не вистачатиме", – прокоментували колеги музиканта.

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Зпуважимо, у березні Bon Jovi підтримав Україну та показав відео з Одеси. Гурт показав відео, де одесити збирають пісок на березі моря в мішки для захисту та зміцнення міських об'єктів під відому пісню гурту – It's my life.

Нагадаємо, нещодавно помер співзасновник та клавішник культового гурту Depeche Mode. Енді Флетчеру було 60 років.

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