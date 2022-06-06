Макс Корж після хейту скасував концерти в Росії

Білоруський співак Макс Корж, який днями випустив трек, де заспівав про війну в Україні, скасував свої концерти в країнах СНД.

Так, після низки хейту з боку користувачів, виконавець скасував літні виступи в Росії, Латвії та Узбекистан. Про це він повідомив у своїх Instagram-stories. Корж написав, що йому важко співати свої веселі хіти на тлі смертей мирних людей.

"Малі, як ви вже здогадалися, цього року в наших країнах концертів не буде. Не можу я співати про життя в кайф, коли кожного дня ці життя відбираються. Бережіть себе. Все буде добре", – написав він.

Макс Корж / Фото: instagram.com/maxkorzhmus

Зауважимо, 4 червня знаменитість випустив трек "Свой дом", де є такі слова: "Идет война, а в ней закон, стреляют – стреляй, все врут, но знай: тот прав, кто защищает свой дом. Весна рыдает, Украина пылает, мир не менялся, мир таков. Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? Но прав, кто защищает свой дом".

Втім, українці дорікнули співаку у подвійних стандартах. Зокрема, його звинуватили в тому, що він нібито підтримує Україну піснею, але вже наступного дня планує концерти в Росії. Також фани обурювалися, що кумир все ж не назвав винуватця війни.

Нагадаємо, трирічний Леон з Ірпеня зворушив до сліз, переспівавши хіт Кузьми Скрябіна. Під час прогулянки з татом хлопчик виконав "Сам собі країна".

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