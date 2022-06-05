Білоруський співак Макс Корж випустив пісню про війну в Україні: "Той має рацію, хто захищає свій дім"

Білоруський співак Макс Корж випустив пісню про війну в Україні: "Той має рацію, хто захищає свій дім"

Відомий білоруський співак Макс Корж випустив пісню, у якій заспівав про війну в Україні.

Нова пісня Макса Коржа має назву "Свой дом". Прем'єра композиції відбулася у суботу, 4 червня.

Трек вийшов потужним та доволі емоційним. Менше ніж за добу на YouTube його переглянули більше 727 тисяч юзерів. У пісні "Свой дом" є такі слова: "Идет война, а в ней закон, стреляют – стреляй, все врут, но знай: тот прав, кто защищает свой дом. Весна рыдает, Украина пылает, мир не менялся, мир таков. Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? Но прав, кто защищает свой дом".

Шанувальники Макса Коржа подякували йому за підтримку у такий спосіб: "Не пісня, а крик душі! Дуже сильно", "Сльози навертаються, дякую Максе, що не залишаєшся осторонь", "поки є люди, які мислять і адекватно ставляться до миру, наша планета має шанс!", "Пробрало до мурах! Сильний трек! Кожен рядок б'є просто в ціль".

Зазначимо, що з початком повномасштабної війни РФ проти України,24 лютого, у своєму Instagram Макс Корж висловився про вторгнення Росії. Він написав, що "засуджує вторгнення та бомбардування суверенної країни".

Фото: instagram.com/maxkorzhmus

Відтоді Корж нічого не публікував у фотоблогу. Наступним його постом стала новина про вихід пісні про війну в Україні.

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