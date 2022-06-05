Російська рок-легенда Гребенщиков про війну в Україні: "Це ганьба світу і Росії"

Легендарний російській рок-музикант, лідер гурту "Акваріум" Борис Гребенщиков з початком повномасштабного вторгнення РФ до України засуджує Росію та виступає проти війни.

У своєму новому інтерв'ю для видання "Настоящее время" Борис Гребенщиков поділився, звідки бере інформацію про війну в Україні, чи намагається комусь зі своїх знайомих донести, що насправді відбувається і відповів, "де ж ви були вісім років".

За словами Гребенщикова, він відрізняє правду від неправди у ЗМІ, перевіряючи різні джерела: "Якщо з 10 джерел 9 скажуть, що скоріше за все сталося ось це, я вважатиму, що скоріше за все сталося оце", - пояснив музикант.

Він наголосив, що те, що відбувається в Україні – справжня війна, а не "спецоперація", як пишуть росЗМІ. Водночас співак додав, що всі російські ЗМІ пишуть неправду: "У теперішній Росії всі засоби масової інформації брешуть".

Борис Борисович поділився, що переконувати зараз своїх знайомих у тому, що в Україні триває війна – нема сенсу: "Якщо є повітря сперечатися, то вже нема про що сперечатися. З ким сперечатися? Я нікому особливо руку не простягаю. Але мені здається, всі ці войовничі прагнення розділяти людей на цих і цих, вони все одно до добра не приведуть", - сказав музикант.

Також Гребенщиков прокоментував, як ставиться до того, що Захід активно підтримує Україну:

"Ви розумієте, якщо в центрі Європи одна країна напала на іншу і весь світ мовчить, тому що країна, яка напала, має ядерну кнопку, то вибачте, стан непристойний. Я вважаю те, що відбувається в Україні – це ганьба. Ганьба всього світу і Росії особливо. Не будемо товкти воду в решеті. Ми всі знаємо, що відбувається. Безглуздо це обговорювати", - додав артист.

Прокоментував він й улюблену фразу росіян "де ж ви були вісім років"?

"Війна триває вісім років, тому що бандитів привезли із Білгорода і Ростова і закинули їх на Донецьк. Всі знають це. Немає сенсу приховувати. У мене дуже багато знайомих живе на Донбасі, і батьки там живуть. Тому я більш менш розумію, що відбувається", - пояснив музикант.

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