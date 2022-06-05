Кінець кредитним канікулам: що пропонують банки

Після трьох місяців кредитних канікул банки змушені змінити кредитну політику - скасувати кредитні канікули або скасувати послаблення введені з початку війни. Що пропонують банки зараз - в матеріалі ТСН.ua

У ПриватБанку від 1 червня потрібно внести обов’язковий щомісячний мінімальний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості. Для клієнтів, які внесуть мінімальний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості від 1 червня до 31 серпня 2022 року встановлена відсоткова ставка — 1,7% на місяць. Якщо немає можливості внести 5% суми заборгованості, банк пропонує в червні погасити хоча б 1,5% суми заборгованості з відсотковою ставкою на залишок заборгованості 1,7% на місяць у червні, та 2,5% на місяць у липні. Якщо ж у червні не буде внесений мінімальний платіж у розмірі хоча б 1,5% від суми заборгованості, почне діяти стандартна відсоткова ставка — 3,4% для картки «Універсальна Голд» та 3,5% для картки «Універсальна».

Monobank, скасувавши кредитні канікули зменшив кредитне навантаження. Задля цього банк знизив процентну ставку за кредитними картками майже вдвічі від 3,1 до 1,6% на місяць. В майбутньому банк планує збільшити щомісячну відсоткову ставку до довоєнного розміру — 3,1% на місяць і натомість відновити карткове кредитування та повернути кредитні ліміти.

Під час кредитних канікул, від 1 березня до 31 травня Ощадбанк не нараховував відсотки за іпотечні кредити, автокредити, енергокредити, «теплі» кредити, кеш-кредити та кредитні картки. Влітку банк продовжив кредитні канікули на нових умовах. З початку літа до 23 серпня 2022 року вартість кредиту знижена вдвічі - за кредитними картками встановлюється річна процентна ставка у розмірі 50% від зазначеної у договорі, а розмір обов’язкового платежу за тілом кредиту становитиме 2% суми використаного кредиту замість 5%. Послаблення не застосовується до «Кредиту під заставу депозиту», «Кредиту-розстрочки» у разі індивідуальної процентної ставки за кредитним договором.

Альфа-Банк розіслав частині своїх клієнтів пропозицію погасити 80% заборгованості — та отримати списання всього боргу. Пропозиція діє як для кредиту готівкою, так для споживчого кредиту та кредитної картки. У разі погашення 80% заборгованості за кредитною карткою сама картка автоматично закривалася, а клієнт втрачав можливість отримати кредитний ліміт у майбутньому.

За кредитною карткою погасити заборгованість необхідно лише одним платежем за допомогою пропозиції у цифровому банку Sense Super App.

За кредитом готівкою або споживчим кредитом погасити заборгованість можна частинами через різні канали: через цифровий банк Sense Super App, через термінали самообслуговування Альфа-Банку, на сайті Альфа-Погашення за номером договору, у касі відділення банку.

20% економії для клієнта є доходом, з якого він повинен сплатити 18% податку на прибуток та 1,5% військового збору.

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