На Рівненщині ревнивий чоловік вбив співмешканку та викинув тіло в канаву

На Рівненщині ревнивий чоловік вбив співмешканку та викинув тіло в канаву

27-річного житель села Соломіївка розправився зі своєю співмешканкою, а тоді позбувся тіла. Однак відповідальності перед законом не уникнув.

Труп знайшли лише через місяць, коли обвинуваченого затримали за крадіжку мопеда. Тоді, під час спілкування з правоохоронцями, він і зізнався в убивстві та показав місце, де сховав тіло.

Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

За даними слідства, дорогою до села Білаші між нетверезими співмешканцями виник словесний конфлікт на ґрунті ревнощів. Під час суперечки чоловік наніс жінці дерев’яною палицею декілька ударів по голові та обличчі.

Від отриманих травм вона померла на місці події. Аби приховати сліди злочину, зловмисник перетягнув тіло до меліоративної канави та замаскував місце гілками дерев.

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою вину. Враховуючи, що цей злочин він вчинив під час іспитового строку, суд призначив йому остаточне покарання за сукупністю вироків у вигляді 10 років 1 місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області між чоловіками сталася сварка під час вечері. Застілля закінчилося вбивством.

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