Захищаючи Україну на фронті, загинув відомий український артист

На фронті загинув український актор Клайпедського державного музичного театру Артем Ковбасинський. Артист повернувся з Литви на Батьківщину майже з перших днів повномасштабної війни, щоб відстоювати її незалежність.

Трагічну звістку повідомили на Facebook-сторінці закладу культури.

Колеги танцюриста підкреслили, що він вважав своїм обов'язком обороняти рідну землю від загарбників.

"На жаль, не всі повертаються з війни. Сьогодні ми отримали болісну звістку, що в Україні, на полі бою, загинув колишній артист балету Клайпедського державного музичного театру Артем Ковбасинський", – йдеться у повідомленні.

Друзі захисника розповіли, що, дізнавшись про початок війни в Україні, актор не міг залишатися за її межами. Він постійно говорив, що якщо залишиться жити в Литві, втратить гідність і людяність. Загиблий військовий зазначав, що мусить повернутися у свою країну, щоб захищати її від окупантів, вважаючи це своїм обов'язком перед Батьківщиною та близькими. Він також зізнався, що це рішення було важким.

Артем Ковбасинський / Tadas Gečauskas Facebook

Артем Ковбасинський у 2019 році почав своє навчання в професійній школі танців, а згодом отримав диплом хореографа в Академії танцю Сержа Лифаря в Києві. Після цього він працював у балетній трупі, а згодом переїхав до Литви.

Коли Артем дізнався про війну в Україні, він вирішив захистити свою Батьківщину. Оскільки у нього не було військової підготовки, він почав вчитися стрільбі. У Литві Артем знайшов людей, які допомогли йому придбати військову форму, спорядження та аптечки, які він привіз до Броварів. Після навчання він відправився на фронт, де, на жаль, загинув.

Нагадаємо, на фронті під Авдіївкою загинув відомий харківський актор театру "Публіцист" Антон Романченко.

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