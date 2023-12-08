Романченко офіційно вважається зниклим безвісти, проте про його загибель знають побратими з підрозділу.
На фронті під Авдіївкою загинув відомий харківський актор театру “Публіцист” Антон Романченко.
Про це повідомив у Фейсбуці театр “Публіцист”.
“Попрощаємося з Антоном Романченком — дизайнером, актором, співаком, безвідмовним помічником в усіх справах, тусовщиком, життєрадісним, веселим…і люблячим батьком, який закінчив своє життя як Герой. Він загинув у грудні під Авдіївкою”, — йдеться в дописі.
Як повідомляється, Романченко вступив до лав ЗСУ у серпні 2023 року.
У театрі зазначили, що Романченко офіційно вважається зниклим безвісти, проте про його загибель знають побратими з підрозділу, в якому він воював, рідні та друзі.
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У актора залишився 10-річний син Кузьма — інтелігентний і талановитий хлопчик. Наразі він грає свій звітний концерт на віолончелі з оркестром.
Нагадаємо, відомий український актор Василь Кухарський помер внаслідок тяжкого поранення, отриманого на війні.
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