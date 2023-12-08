Романченко официально считается пропавшим без вести, однако о его гибели знают побратимы из подразделения.

На фронте под Авдеевкой погиб известный харьковский актер театра "Публицист" Антон Романченко.

Об этом сообщил в Фейсбуке театр "Публицист".

“Простимся с Антоном Романченко — дизайнером, актером, певцом, безотказным помощником во всех делах, тусовщиком, жизнерадостным, веселым… и любящим отцом, закончившим свою жизнь, как Герой. Он погиб в декабре под Авдеевкой", — говорится в сообщении.

Как сообщается, Романченко вступил в ряды ВСУ в августе 2023 года.

В театре отметили, что Романченко официально считается пропавшим без вести, однако о его гибели знают побратимы из подразделения, в котором он воевал, родные и друзья.

Читайте ведущие новости дня:

У актера остался 10-летний сын Кузьма – интеллигентный и талантливый мальчик. Пока он играет свой отчетный концерт на виолончели с оркестром.

Напомним, известный украинский актер Василий Кухарский скончался в результате тяжелого ранения, полученного на войне.

Читайте также: