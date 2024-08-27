На фронті загинув актор театру ім. Шевченка Андрій Касьянов

Актору було всього 27 років.

На війні загинув артист Дніпровського національного театру імені Шевченка Андрій Касьянов.

Інформацію про це театру опублікував на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Колектив театру висловив своє глибоке співчуття, підкреслюючи, що Андрій Касьянов, який загинув у бою з ворогом, був не тільки талановитим актором, але й доброю та сміливою людиною, справжнім захисником України.

Андрію було 27 років, і він запам'ятався глядачам завдяки своїй акторській майстерності та співучому голосу в ролі Ніко Піросмані у виставі "Мільйон червоних троянд".

Нагадаємо, на фронті загинув відомий український актор Андрій Доманський. Він пішов добровольцем захищати Україну на початку повномасштабної війни.

Читайте також: