На фронті загинув відомий український актор Андрій Доманський

На початку повномасштабної війни артист пішов добровольцем захищати Україну.
Відомий український актор театру Андрій Доманський загинув на фронті.
Сумну новину повідомили на офіційній сторінці Facebook Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. Івана Кочерги, де артист пропрацював майже 25 років.
Андрій Доманський захищав країну від російських окупантів від початку повномасштабної війни. На фронт артист пішов добровольцем. На жаль, на війні його життя трагічно обірвалося.
"Ти завжди був щирим і добрим. Завжди йшов вперед до своєї мети. Ти вмів підтримати словом і ділом. Завжди усміхнений. Мудрий, відвертий, емоційний. Неймовірно талановитий, харизматичний. Ти любив театр, а театр любив тебе. Майже 25 років ти служив театру. Тобою зіграно понад 40 яскравих ролей. Ти був надійним партнером. Твої ролі назавжди залишаться у пам'яті глядачів…Ти назавжди залишишся у наших серцях..", - йдеться в повідомленні театру.
Зазначимо, прощання з Андрієм Доманським відбудеться 10 квітня о 12:00 у фоє театру у Житомирі, де він до війни працював.
Нагадаємо, 22 січня на фронті загинув актор Рівненського театру – Володимир Федінчук. Життя артиста, який захищав Україну від окупантів, трагічно обірвалося у Донецькій області.
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