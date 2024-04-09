На фронті загинув відомий український актор Андрій Доманський

Відомий український актор театру Андрій Доманський загинув на фронті.

Сумну новину повідомили на офіційній сторінці Facebook Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. Івана Кочерги, де артист пропрацював майже 25 років.

Актор Андрій Доманський / Фото: facebook.com/TeatrZhitomir

Андрій Доманський захищав країну від російських окупантів від початку повномасштабної війни. На фронт артист пішов добровольцем. На жаль, на війні його життя трагічно обірвалося.

Актор Андрій Доманський / Фото: facebook.com/TeatrZhitomir

"Ти завжди був щирим і добрим. Завжди йшов вперед до своєї мети. Ти вмів підтримати словом і ділом. Завжди усміхнений. Мудрий, відвертий, емоційний. Неймовірно талановитий, харизматичний. Ти любив театр, а театр любив тебе. Майже 25 років ти служив театру. Тобою зіграно понад 40 яскравих ролей. Ти був надійним партнером. Твої ролі назавжди залишаться у пам'яті глядачів…Ти назавжди залишишся у наших серцях..", - йдеться в повідомленні театру.

Зазначимо, прощання з Андрієм Доманським відбудеться 10 квітня о 12:00 у фоє театру у Житомирі, де він до війни працював.

Актор Андрій Доманський / Фото: facebook.com/TeatrZhitomir

Нагадаємо, 22 січня на фронті загинув актор Рівненського театру – Володимир Федінчук. Життя артиста, який захищав Україну від окупантів, трагічно обірвалося у Донецькій області.

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