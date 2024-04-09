Розкидайте ці відходи під малиною – і гілки ломитимуться від ягід

У травні найкраще підживлювати малину органікою, щоб добре зав'язувалися ягоди.

Для того, щоб у малини була гарна рясна зав’язь, а ягоди росли великими та солодкими, її треба правильно підживлювати. Навесні найкраще підживлювати кущі органікою, тоді можна отримати багатий урожай. Розповідаємо, чим найкраще підживити малину, щоб вона активно йшла в ріст і гілки ломилися від ягід.

Чим підживити малину навесні

Настій з бур'янів. Візьміть цих відходів, лише потрібна соковита частина рослини, без коріння, подрібніть, складіть у відро і залийте водою. Поставте підживлення на сім днів у темне місце, періодично помішуйте. Через тиждень розведіть суміш водою у пропорції 1:5 і рясно полийте кущі малини.

Візьміть цих відходів, лише потрібна соковита частина рослини, без коріння, подрібніть, складіть у відро і залийте водою. Поставте підживлення на сім днів у темне місце, періодично помішуйте. Через тиждень розведіть суміш водою у пропорції 1:5 і рясно полийте кущі малини. Дріжджі також добре працюють як підживлення для щедрого врожаю малини. Розчиніть пакетик сухих дріжджів у відрі води, додайте 2-3 столові ложки цукру, залиште на кілька годин для бродіння. Концентровану суміш розбавте водою у пропорції 1:5 і рясно полийте малину.

також добре працюють як підживлення для щедрого врожаю малини. Розчиніть пакетик сухих дріжджів у відрі води, додайте 2-3 столові ложки цукру, залиште на кілька годин для бродіння. Концентровану суміш розбавте водою у пропорції 1:5 і рясно полийте малину. Коров’як. Для підживлення треба зробити настій. Розмішайте коров’як з водою у пропорції 1:10 і полийте кущі малини з розрахунку 1 літр на 1 кущ.

Для підживлення треба зробити настій. Розмішайте коров’як з водою у пропорції 1:10 і полийте кущі малини з розрахунку 1 літр на 1 кущ. Пташиний послід. З цим підживленням варто бути обережними, щоб не спалити кущі. Розведіть курячий послід з водою у пропорції 1:20, полийте добривом малину з розрахунку 1 літр на один кущ.

З цим підживленням варто бути обережними, щоб не спалити кущі. Розведіть курячий послід з водою у пропорції 1:20, полийте добривом малину з розрахунку 1 літр на один кущ. Деревна зола. Таке підживлення містить багато мінеральних речовин, які вкрай корисні для плодоношення малини. Попіл можна вносити як у чистому вигляді, так і поливати настоєм з нього. Для приготування підживлення візьміть 600 грамів попелу, розведіть у 10 літрах води, дайте настоятися 24 години. Потім полийте підживленням кущі з розрахунку 2 літри на 1 кущ.

Які умови потрібні для малини, щоб вона добре родила

Щоб малина давала гарний урожай і не хворіла, варто дотримуватися кількох простих правил по догляду.

Для кущів малини найкраще підійде слабокислий ґрунт, пухкий, родючий і добре зволожений.

Найкраще малина росте на сонячній просторій ділянці.

Необхідно обрізати кущі малини 1-2 рази на рік.

Кущам малини треба забезпечити належну опору.

У спекотну погоду малину варто поливати 2 рази на тиждень.

Не слід забувати полоти бур’яни навколо кущів малини.

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