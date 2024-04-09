Разбрасайте эти отходы под малиной – и ветки будут ломиться от ягод

В мае лучше всего подкармливать малину органикой, чтобы хорошо завязывались ягоды.

Для того, чтобы у малины была хорошая обильная завязь, а ягоды росли крупными и сладкими, ее нужно правильно подкармливать. Весной лучше подкармливать кусты органикой, тогда можно получить богатый урожай. Рассказываем, чем лучше подкормить малину, чтобы она активно шла в рост и ветки ломились от ягод.

Чем подкормить малину весной

Настой из сорняков. Возьмите эти отходы, только нужна сочная часть растения, без корней, измельчите, сложите в ведро и залейте водой. Поставьте подкормку на семь дней в темное место, периодически помешивайте. Через неделю разведите смесь водой в пропорции 1:5 и обильно полейте кусты малины.

Возьмите эти отходы, только нужна сочная часть растения, без корней, измельчите, сложите в ведро и залейте водой. Поставьте подкормку на семь дней в темное место, периодически помешивайте. Через неделю разведите смесь водой в пропорции 1:5 и обильно полейте кусты малины. Дрожжи также хорошо работают в качестве подкормки для щедрого урожая малины. Растворите пакетик сухих дрожжей в ведре воды, добавьте 2-3 столовых ложки сахара, оставьте на несколько часов для брожения. Концентрированную смесь разбавьте водой в пропорции 1:5 и обильно полейте малину.

также хорошо работают в качестве подкормки для щедрого урожая малины. Растворите пакетик сухих дрожжей в ведре воды, добавьте 2-3 столовых ложки сахара, оставьте на несколько часов для брожения. Концентрированную смесь разбавьте водой в пропорции 1:5 и обильно полейте малину. Коровяк. Для подкормки нужно сделать настой. Размешайте коровяк с водой в пропорции 1:10 и полейте кусты малины из расчета 1 литр на 1 куст.

Для подкормки нужно сделать настой. Размешайте коровяк с водой в пропорции 1:10 и полейте кусты малины из расчета 1 литр на 1 куст. Птичий помет. С этой подкормкой следует быть осторожными, чтобы не сжечь кусты. Разведите куриный помет с водой в пропорции 1:20, полейте удобрением малину из расчета 1 литр на один куст.

С этой подкормкой следует быть осторожными, чтобы не сжечь кусты. Разведите куриный помет с водой в пропорции 1:20, полейте удобрением малину из расчета 1 литр на один куст. Древесная зола. Такая подкормка содержит много минеральных веществ, которые крайне полезны для плодоношения малины. Золу можно вносить как в чистом виде, так и поливать настоем из нее. Для приготовления подкормки возьмите 600 граммов пепла, разведите в 10 литрах воды, дайте настояться 24 часа. Затем полейте подкормкой куста из расчета 2 литра на 1 куст.

Какие условия нужны для малины, чтобы она хорошо родила

Чтобы малина давала хороший урожай и не болела, следует соблюдать несколько простых правил по уходу.

Для кустов малины лучше всего подойдет слабокислая почва, рыхлая, плодородная и хорошо увлажненная.

Лучше всего малина растет на солнечном просторном участке.

Необходимо обрезать кусты малины 1-2 раза в год.

Кустам малины нужно обеспечить должную опору.

В жаркую погоду малину следует поливать 2 раза в неделю.

Не следует забывать полоть сорняки вокруг кустов малины.

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