Курс валют на 10 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар прибавил в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 10 апреля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 1 копейку и составляет 38,99 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,99 (+1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,35 (+15 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,95 (+9 коп.)
Ранее речь шла о том, что курс доллара в Украине упорно идет вверх и, даже когда снижается, все равно остается выше, чем был ранее. Убит еще один невеселый рекорд – официальный курс впервые в истории превысил 39 гривен, никогда Нацбанк не давал так много гривен за однодолларовую американскую банкноту.
Чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее – евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.
Читайте также: