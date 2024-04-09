Ольга Фреймут приголомшила, як її 6-річна донька помітно підросла

Ведуча також показала, як вони разом проводять час в Іспанії.

Українська ведуча Ольга Фреймут дедалі частіше почала ділитися подробицями особистого життя та публікувати сімейні кадри.

Цього разу знаменитість у своєму Instagram потішила прихильників знімками з 6-річною донькою Євдокією. Вони разом вирушили подорожувати до Іспанії. Коли Фреймут разом із дівчинкою прогулювалася мальовничими вулицями, то зробила декілька фото, які й опублікувала в сторіз.

Молодша донька Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

На першому знімку ведуча позувала разом із Євдокією. На кадрі помітно, що дівчинка неабияк підросла. Оскільки Ольга Фреймут рідко показує її у фотоблогу, то Євдокію просто не впізнати.

Ольга Фреймут із молодшою донькою / Фото: instagram.com/freimutolia

На інших фото дівчинка вже позувала без мами. Загалом, Ольга Фреймут показала, як із молодшою донькою проводила час. На кадрах не було 7-річного сина Валерія. Тож, цілком ймовірно, що знаменитість разом із Євдокією влаштувала "дівчачі вихідні".

Молодша донька Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Зазначимо, Ольга Фреймут, яка від початку повномасштабної війни живе у Великій Британії, виховує трьох дітей. 2006 року ведуча народила доньку Злату, яка нині перебуває в США. 2016 року на світ з'явився син Фреймут – Валерій, а 2017-го – молодша донька Євдокія.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова показала, як її 8-річна донька помітно підросла. Також хореографиня розповіла, як вони разом проводять час.

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