Вибухи у Дніпропетровській області: ворог атакував FPV-дронами - наслідки

За даними голови ОВА, минулося без загиблих та постраждалих.

У ніч проти 9 квітня окупаційні війська намагалися атакувати Дніпропетровську область дронами. Сили ППО збили 5 безпілотників.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисенко.

Також читайте Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках - головне з Генштабу

"Вночі сили ППО знищили над областю 5 ворожих безпілотників. По два у Дніпровському та Кам'янському районах. І ще один – у Криворізькому. Ввечері агресор атакував Нікопольщину. По райцентру вдарив FPV-дроном. Покровську сільську громаду обстріляв з важкої артилерії", - написав він.

За його словами, минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Полтавську область дронами.

Читайте провідні новини на сьогодні: