Взрывы в Днепропетровской области: враг атаковал FPV-дронами — последствия

По данным главы ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.

В ночь на 9 апреля оккупационные войска пытались атаковать Днепропетровскую область дронами. Силы ПВО сбили 5 беспилотников.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысенко.

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"Ночью силы ПВО уничтожили над областью 5 вражеских беспилотников. По два в Днепровском и Каменском районах. И еще один – в Криворожском. Вечером агрессор атаковал Никопольщину. По райцентру ударил FPV-дроном. Покровскую сельскую общину обстрелял из тяжелой артиллерии", — написал он.

По его словам, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, ночью россияне атаковали Полтавскую область дронами.

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