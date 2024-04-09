Взрывы в Днепропетровской области: враг атаковал FPV-дронами — последствия

По данным главы ОВА, обошлось без погибших и пострадавших.
В ночь на 9 апреля оккупационные войска пытались атаковать Днепропетровскую область дронами. Силы ПВО сбили 5 беспилотников.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысенко.
"Ночью силы ПВО уничтожили над областью 5 вражеских беспилотников. По два в Днепровском и Каменском районах. И еще один – в Криворожском. Вечером агрессор атаковал Никопольщину. По райцентру ударил FPV-дроном. Покровскую сельскую общину обстрелял из тяжелой артиллерии", — написал он.
По его словам, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, ночью россияне атаковали Полтавскую область дронами.
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