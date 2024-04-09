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Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Утраты армии РФ перевалили за 449 тыщ. / Фото: Associated Press

Враг потерял 23 танка и два средства ПВО.

По состоянию на утро 9 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 449 250 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 850 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 449 250 (+850) человек,
  • танков — 7110 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин — 13620 (+45) ед,
  • артиллерийских систем — 11386 (+30) ед,
  • РСЗО -1039 (+0) ед,
  • средства ПВО — 753 (+2) ед,
  • самолетов — 347 (+0) ед,
  • вертолетов — 325 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 9033 (+37),
  • крылатые ракеты – 2065 (+0),
  • корабли /катера — 26 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 15181 (+71) ед,
  • специальная техника – 1868 (+1).

Как сообщалось, разведка Великобритании назвала причину, почему армия РФ стала терять меньше солдат. Отмечается, что среднесуточное количество российских потерь (убитых и раненых в Украине) сократилось на 74 человека в день в течение марта 2024 года, до 913 человек в день.

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