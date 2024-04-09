Таропрогноз на 8-14 апреля 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро позволяют постичь человеческую жизнь на несколько шагов вперед. Это отличный способ понять куда двигаться дальше, а чего лучше не избегать. Благодаря гаданиям на картах Таро можно узнать и прошлое, чтобы понять, какие поступки не стоило совершать и к чему они привели.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Маг"

Эта карта рассказывает об инициативе, мотивации, полном осознании и действиях. Она сообщает об активной жизненной позиции, самореализации, знании, которое является ключом к успеху, целеустремленности. Однако не следует думать о том, что вы знаете все на свете. Эта карта символизирует связь между внутренним и внешним миром и напоминает о том, что подсознательные желания могут изменить ход событий.

Сейчас нужно стать гибким и прислушиваться к внутреннему голосу. Вы также можете стать руководителем для друга или партнера, чтобы помочь им сделать верный выбор. Вашим главным союзником должна стать сильная самомотивация, которая поможет вдохновлять других своими идеями.

Также эта карта свидетельствует о сильной мужской сексуальной энергии.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Пятерка пентаклей"

Эта карта Таро рассказывает, что вы ступили на непрочную почву. Будьте осторожны и принимайте даже мелочи, которые посылает судьба.

Не ждите великолепного мгновенного решения, осторожно идите сквозь кризис. Возможно, вы найдете кого-нибудь, кто пройдет этот кризис вместе с вами. У каждого человека есть время для дворцов и время для хижины. Сейчас вы оказались в такой хижине. Поэтому сами решите, какой минимум вам сейчас необходим. Помните о своих потребностях, шаг за шагом преодолевайте трудности.

Кризис – это продуктивное состояние, нужно лишь убрать привкус катастрофы. Однако не стоит иметь слишком много надежд и надежд. Возможно, все же в чем-то вам придется себя ограничивать.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Пятерка мечей"

Эта карта повествует о завоевании, поражении, ненужной победе, признании пределов своих возможностей, конфликте интересов. Эта карта сообщает о безнадежной ситуации, желании думать только о себе, ощущении поражения, враждебном отношении.

Эта карта подсказывает, что следует уяснить пределы собственных возможностей и понять, почему случаются поражения в вашей жизни. Сейчас нужно задуматься о собственной выгоде. Не стоит и лгать самому себе.

Чтобы там не произошло, вы можете столкнуться с враждебным окружением и вступить в борьбу с неизвестным концом, которая позволит вам увидеть, что другие люди тоже ограничены в своих возможностях, как и вы.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее тарологиня предусмотрела ситуацию на фронте.

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