Таропрогноз на апрель 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро – это отличный советчик, который может помочь вам стать лучшей версией себя. Также вы можете обратиться к ним за помощью в любое время суток. А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Десятка жезлов"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть малым тайнам карт Таро, рассказывает о тяжелой ноше и желании перезагрузки. Также эта карта относится к масти Таро жезлов и связана с огнем. Это связано со смелостью, движением вперед и желанием развития.

Вы словно несете чемодан без ручки, — тянуть дальше тяжело, а выбросить — жалко. Сейчас вы зациклились на слишком большой ответственности в отношениях и желании нравиться всем. Не стоит распыляться на всех. Также не нужно повиноваться в том, что только вы виноваты в сложившейся ситуации.

Расширьте свое мышление. Прекратите быть в любви "рабочей лошадкой". Осознайте, что происходит в ваших отношениях. Измените свое отношение к жизни. Не упускайте вашу цель.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Двойка пентаклов"

Эта карта свидетельствует о том, насколько важна гибкость мышления и умение приспосабливаться к изменениям. Она символизирует, что для преодоления любых трудностей важно умение ухватиться за любой шанс. Посмотрите на жизнь с улыбкой и вам станет легче найти новые способы решать старые проблемы. Приспосабливайтесь к внешней среде и вы наработаете свой путь достижения поставленных целей.

Вы начнете чувствовать уверенность в своих талантах и умениях, а значит, и в самом себе. Не дайте изменениям застигнуть вас внезапно, внимательно следите за всем, что может вывести вас из равновесия.

Эта карта рассказывает о прямодействии, справедливости, настойчивости, аналитическом складе разума, активном решении проблем, объективном взгляде на мир, завышенных требованиях, справедливой мысли, патриархальных ценностях, гибкости и осторожности, интеллектуальных свойствах.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Двойка жезлов"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро. "Двойка жезлов" представляет масть жезлов, символизирующих страсть, действенность и желание развития.

Эта карта говорит о достижениях, смелости, желаниях и развитии личной силы. В сфере финансов вы можете чувствовать себя всесильным, но еще нужно убедить в этом других людей. Поэтому смело отстаивайте свое мнение и демонстрируйте деловые качества. Чтобы добиться финансового успеха, проявите настойчивость и гибкость.

Также следует расширять собственные горизонты и подхватывать новые идеи, которые витают в воздухе. Берите "быка за рога" и двигайтесь дальше.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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