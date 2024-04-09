День ангела 9 апреля: кого и как поздравлять с именинами

9 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 9 апреля

9 апреля 2024 года поздравьте с именинами Вадима, Гавриила.

Вадим — по одной из версий имя происходит от древнерусского слова "вадить", которое означало "спорить". В детстве это очень непоседливый мальчик, который любит бегать и активно играть. Во взрослом возрасте становится тише. При этом может быть хорошим руководителем, понимающим подчиненных и относящимся к ним с заботой.

Гавриил — имя образовалось от двух слов "человек" и "Бог", означает "божий слуга". В детстве ему присущ любопытство ко всему. Он легко чувствует, когда его недолюбливают. Во взрослом возрасте отличается особым шармом. Это очень веселый мужчина, способный поддержать любую компанию.

День ангела 9 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 9 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Pexels

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, наполняет твою жизнь светом, радостью и надеждой. Желаю, чтобы каждый день был полон маленьких чудес и больших счастливых моментов.

***

Сейчас у хорошего человека -

Самые крутые именины.

Будут у тебя подарки,

Поздравления и поцелуи...

Я присоединяюсь ко всему,

Пусть в жизни все будет клево!

Пусть здоровье не подводит,

И деньжата пусть приходят!!!

Поздравляю С Днем Ангела!!!

(поздравления с сайта OGO.ua)

***

С Днем Ангела! Пусть этот особый день принесет тебе мир и гармонию, а твой ангел-хранитель всегда ведет тебя по пути правды, любви и великих свершений. Желаю тебе неистощимой энергии, силы духа и безграничного счастья.

***

Чтобы Ваше здоровье, как кремень было,

Чтобы счастье семейное его берегло,

Чтобы радость всегда была на пороге,

А беда в дальней и вечной дороге.

Пусть рядом с Вами Ангел Ваш летит,

Убережет Вас от беды повсюду,

Пусть несет Вам радость каждый миг,

И благодать Господня с Вами будет.

(поздравления с сайта OGO.ua)

***

Сегодня твой День Ангела, и я хочу пожелать тебе, чтобы твоя жизнь была такой же яркой и красивой, как небесные виды. Пусть каждый твой шаг будет уверен и ведет к новым успехам, а ангел-хранитель всегда хранит тебя в безопасности.

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