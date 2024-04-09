День ангела 9 апреля: кого и как поздравлять с именинами

9 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 9 апреля
9 апреля 2024 года поздравьте с именинами Вадима, Гавриила.
Вадим — по одной из версий имя происходит от древнерусского слова "вадить", которое означало "спорить". В детстве это очень непоседливый мальчик, который любит бегать и активно играть. Во взрослом возрасте становится тише. При этом может быть хорошим руководителем, понимающим подчиненных и относящимся к ним с заботой.
Гавриил — имя образовалось от двух слов "человек" и "Бог", означает "божий слуга". В детстве ему присущ любопытство ко всему. Он легко чувствует, когда его недолюбливают. Во взрослом возрасте отличается особым шармом. Это очень веселый мужчина, способный поддержать любую компанию.
День ангела 9 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах
Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, наполняет твою жизнь светом, радостью и надеждой. Желаю, чтобы каждый день был полон маленьких чудес и больших счастливых моментов.
***
Сейчас у хорошего человека -
Самые крутые именины.
Будут у тебя подарки,
Поздравления и поцелуи...
Я присоединяюсь ко всему,
Пусть в жизни все будет клево!
Пусть здоровье не подводит,
И деньжата пусть приходят!!!
Поздравляю С Днем Ангела!!!
(поздравления с сайта OGO.ua)
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С Днем Ангела! Пусть этот особый день принесет тебе мир и гармонию, а твой ангел-хранитель всегда ведет тебя по пути правды, любви и великих свершений. Желаю тебе неистощимой энергии, силы духа и безграничного счастья.
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Чтобы Ваше здоровье, как кремень было,
Чтобы счастье семейное его берегло,
Чтобы радость всегда была на пороге,
А беда в дальней и вечной дороге.
Пусть рядом с Вами Ангел Ваш летит,
Убережет Вас от беды повсюду,
Пусть несет Вам радость каждый миг,
И благодать Господня с Вами будет.
(поздравления с сайта OGO.ua)
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Сегодня твой День Ангела, и я хочу пожелать тебе, чтобы твоя жизнь была такой же яркой и красивой, как небесные виды. Пусть каждый твой шаг будет уверен и ведет к новым успехам, а ангел-хранитель всегда хранит тебя в безопасности.
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