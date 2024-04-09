День ангела 9 квітня: кого та як вітати з іменинами

9 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 9 квітня

9 квітня 2024 року привітайте з іменинами Вадима, Гаврила.

Вадим — за однією з версій ім'я походить від давньоруського слова "вадити", яке означало "сперечатися". В дитинстві це дуже непосидючий хлопчик, який любить бігати і активно гратися. У дорослому віці стає тихішим. При цьому може бути хорошим керівником, який розуміє підлеглих та ставиться до них із турботою.

Гаврило — ім'я утворилося від двох слів "людина" і "Бог", означає "божий слуга". В дитинстві йому притаманна цікавість до всього. Він легко відчуває, коли його недолюблюють. В дорослому віці відрізняється особливим шармом. Це дуже веселий чоловік, здатний підтримати будь-яку компанію.

День ангела 9 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 9 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Pexels

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, наповнює твоє життя світлом, радістю та надією. Бажаю, щоб кожен день був сповнений маленьких див та великих щасливих моментів.

***

Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!!

(привітання з сайту OGO.ua)

***

З Днем Ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі мир і гармонію, а твій ангел-хранитель завжди веде тебе шляхом правди, любові та великих звершень. Бажаю тобі невичерпної енергії, сили духу та безмежного щастя.

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

(привітання з сайту OGO.ua)

***

Сьогодні твій День Ангела, і я хочу побажати тобі, щоб твоє життя було таким же яскравим і красивим, як небесні краєвиди. Нехай кожен твій крок буде впевненим і веде до нових успіхів, а ангел-охоронець завжди зберігає тебе в безпеці.

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