Армія РФ атакувала "Шахедами" південні області: які наслідки

Вночі 9 квітня російські війська спрямували декілька хвиль ударних безпілотників "Shahed-131/136" по південних регіонах. Сталося падіння збитих уламків дронів в Одеській області.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

"Чергова нічна атака ворога з використанням дронів-камікадзе.Під прицілом ворога була критична інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА в Одеському районі було пошкоджено приватне обійстя, обірвало лінію електропередавання. Минулося без потерпілих.

Зазначається, що бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько двох годин. В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось ліквідувати дев'ять Shahed: один - на Одещині, два - на Херсонщина та по три - на Миколаївщині та Дніпропетровщині.