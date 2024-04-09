На Львівщині працюють сили ППО — ОВА

Перед цим військові попередили про загрозу БпЛА в регіоні.
У Львівській області в ніч проти 9 квітня спрацювала система протиповітряної оборони.
Про це повідомив керівник місцевої ОВА Максим Козицький.
"На Львівщині працює ППО", - йдеться у повідомленні.
Перед цим командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про загрозу ворожих безпілотників у регіоні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині в ніч проти 9 квітня пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що воїни ЗСУ розповіли, як збивають безпілотники і чому окупанти запускають по Україні чорні "Шахеди".
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