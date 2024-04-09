Во Львовской области работают силы ПВО — ОВА

Перед этим военные предупредили об угрозе БПЛА в регионе.

Во Львовской области в ночь на 9 апреля сработала система противовоздушной обороны.

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Об этом сообщил руководитель местной ОВД Максим Козицкий.

"Во Львовской области работает ПВО", — говорится в сообщении.

Перед этим командование Воздушных сил ВСУ сообщало об угрозе вражеских беспилотников в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области в ночь на 9 апреля прогремели взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что воины ВСУ рассказали, как сбивают беспилотники и почему оккупанты запускают по Украине черные "Шахеды ".

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