Во Львовской области работают силы ПВО — ОВА

Перед этим военные предупредили об угрозе БПЛА в регионе.
Во Львовской области в ночь на 9 апреля сработала система противовоздушной обороны.
Об этом сообщил руководитель местной ОВД Максим Козицкий.
"Во Львовской области работает ПВО", — говорится в сообщении.
Перед этим командование Воздушных сил ВСУ сообщало об угрозе вражеских беспилотников в регионе.
Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области в ночь на 9 апреля прогремели взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что воины ВСУ рассказали, как сбивают беспилотники и почему оккупанты запускают по Украине черные "Шахеды ".
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