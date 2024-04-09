Взрывы раздались в Полтавской области

Перед взрывами в регионе была объявлена воздушная тревога.
В Полтавской области в ночь на 9 апреля прогремели взрывы.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на своих корреспондентов.
"На Полтавщине раздался взрыв", — говорится в сообщении
Позже Общественное сообщило о повторных звуках взрывов в Полтавской области.
Перед взрывами в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.
Напомним, ранее сообщалось, что воины ВСУ рассказали, как сбивают беспилотники и почему кафиры запускают по Украине черные "Шахеды ".
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области по вражеским беспилотникам сработало ПВО.
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