В оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы (видео)

Несколько взрывов было слышно в 00:54.
Во временно оккупированном Севастополе в ночь на 9 апреля прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщают местные жители.
Сообщается, что несколько взрывов было слышно в 00:54.
Местные жители сообщают, что один из взрывов был настолько мощным, что его слышали даже в Евпатории.
Официальной информации от оккупационной администрации пока нет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе раздались громкие звуки и начался блекаут.
Кроме того, мы ранее информировали, что у оккупированного Севастополя в море упал сбитый российский самолет.
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