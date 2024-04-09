В оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы (видео)

Несколько взрывов было слышно в 00:54.

Во временно оккупированном Севастополе в ночь на 9 апреля прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают местные жители.

Сообщается, что несколько взрывов было слышно в 00:54.

Местные жители сообщают, что один из взрывов был настолько мощным, что его слышали даже в Евпатории.

Официальной информации от оккупационной администрации пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе раздались громкие звуки и начался блекаут.

Кроме того, мы ранее информировали, что у оккупированного Севастополя в море упал сбитый российский самолет.

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