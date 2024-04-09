Вибухи пролунали на Полтавщині

Перед вибухами у регіоні була оголошена повітряна тривога.

На Полтавщині в ніч проти 9 квітня пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на своїх кореспондентів.

"На Полтавщині пролунав вибух", - йдеться у повідомленні

Пізніше Суспільне повідомило про повторні звуки вибухів у Полтавській громаді.

Перед вибухами у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воїни ЗСУ розповіли, як збивають безпілотники і чому окупанти запускають по Україні чорні "Шахеди".

Крім того, ми раніше інформували, що на Київщині по ворожих безпілотниках спрацювала ППО.

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