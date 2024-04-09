Канцлер Німеччини іде до Китаю, де обговорить війну в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Китай, де проведе зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це повідомив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, інформує ЄП.

Разом з Шольцем до Китаю відправляться кілька міністрів федерального уряду і представники німецької промисловості. Під час візиту Шольц повинен проголосити промову в одному з університетів Шанхая, а також відвідати місто Чунцин.

Зустріч канцлера Німеччини з головою уряду Китаю Лі Цяном і Сі Цзіньпінем відбудеться 16 квітня. Сторони обговорять торгівельні питання, а також війну в Україні.

"Я думаю, що Китай має вплив на Росію, і ми хотіли б, щоб Китай зміг використати цей вплив, який він має", - пояснив Гебештрайт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лавров поїхав до Китаю на тлі інформації про підтримку Пекіном російського ОПК.

Крім того, ми раніше інформували, що у США висловилися про "дружбу" Росії та Китаю.

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